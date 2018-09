Borsa: Piazza Affari accentua il calo Spread Btp-Bund oltre 260

Si amplia il calo di Piazza Affari nei primi scambi: l'indice Ftse Mib perde il 2,2%, con Intesa e Unicredit che cedono oltre il 5% e tutto il settore del credito sotto la pioggia di vendite in parallelo a quella che sta colpendo i titoli di Stato italiani. Il rendimento del Btp a 10 anni sale infatti di oltre 20 punti base e lo spread con la Germania è a oltre 260 punti.



Mercati azionari europei fiacchi in partenza: Londra cede lo 0,2%, Francoforte e Parigi hanno aperto in calo dello 0,4%.

Avvio carico di tensioni sul mercato telematico per i titoli di Stato italiani dopo il rapporto deficit/pil previsto al 2,4% per tre anni nella nota di aggiornamento al Def: nei primissimi scambi il rendimento del Btp a 10 anni sale di 12 punti base con un rendimento che raggiunge la soglia psicologica del 3%.