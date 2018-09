Tesoro pieno in asta Btp, tassi in calo

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Il Tesoro ha venduto tutti i 5,25 miliardi di Btp e CctEu oggi in offerta, con tassi in calo.

Il tasso sul Btp a cinque anni ottobre 2023, venduto per due miliardi di euro, è sceso al 2,03%, in calo di 40 centesimi dall'asta di fine agosto. Il decennale dicembre 2028, venduto sempre per due miliardi e con un rapporto fra domanda e offerta pari a 1,44, ai massimi da maggio, ha visto un rendimento del 2,90% (-35 centesimi). Venduto per 1,25 miliardi il Cct indicizzato all'Euribor all'1,77%, -53 centesimi. Nei giorni scorsi il tesoro aveva annunciato la decisione di tagliare a quattro miliardi complessivi l'offerta dei Btp nell'asta di oggi, particolarmente osservata dagli investitori date le tensioni intorno alla legge di bilancio.