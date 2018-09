Spread Btp-Bund sfiora 250,tasso al 3%

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Lo spread Btp-bund balza dopo i primi scambi sfiorando i 250 punti base, fino a quota 249 da 233 di ieri, con un rendimento del decennale italiano tornato a un passo dalla soglia di guardia del 3%, al 2,97%. I mercati guardano al negoziato in corso sulla legge di bilancio e alle frizioni all'interno del Governo, in concomitanza con un asta di titoli di Stato fra Btp e Cct indicizzati all'Euribor per un totale di 5,25 miliardi di euro proprio oggi.