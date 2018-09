Spread Btp-Bund apre sopra 240 punti. Borse in rosso

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo sopra i 240 punti dai 237 della vigilia e dopo la chiusura di ieri a 233 punti. In avvio il differenziale era arrivato a toccare i 246 punti sulle notizie relative all'aggiornamento del Def in programma per oggi. Ora il rapporto tra il titolo italiano e quello tedesco a dieci anni è a 241 punti con un rendimento al 2,90%.



Apertura in rosso per le principali Borse europee. Milano è la peggiore ed ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,66% a 21.503 punti, seguita da Francoforte, in perdita dello 0,46% a 12.329 punti. Male anche Parigi (-0,23% a 5.500 punti) e Londra che, dopo i primi scambi, cede lo 0,2 a 7.497 punti.



