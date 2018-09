Rc auto: Ivass, 411 euro prezzo medio

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Il prezzo medio effettivamente pagato per l'assicurazione r.c. auto nel secondo trimestre del 2018 è pari a 411 euro ed il 50% degli assicurati paga meno di 370 euro. E' quanto rileva l'indagine Iper condotta per l'Ivass, l'authority di vigilanza sul settore. Il costo medio, viene rilevato, è stabile negli ultimi 12 mesi (la variazione su base annua è pari a -0,2%) mentre la dinamica trimestrale registrata al secondo trimestre 2018 (+0,5%) potrebbe introdurre una nuova fase di ripresa dei prezzi. Questi sono ampiamente differenziati nella Penisola e, in particolare, nelle province del Nord-Ovest e nella Capitale.

Dall'indagine emerge inoltre che il 20,1% dei contratti prevede la scatola nera con effetti di riduzione del premio.

26 imprese offrono polizze telematiche per la garanzia r.c. auto e l'incidenza di tali polizze è eterogenea nei portafogli delle imprese.