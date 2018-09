Patto sindacato Mediobanca, esce Bollorè

Financière du Perguet, del gruppo Bolloré, titolare del 7,9% del capitale di Mediobanca, ha inviato "lettera di disdetta anticipata con efficacia primo gennaio 2019" dal patto di sindacato. In una lettera a Mediobanca, il gruppo francese ricorda i "quasi vent'anni di adesione all'Accordo" e spiega che "la scelta è collegata al crescente impegno finanziario del gruppo Bolloré in Vivendi". Il Gruppo Bolloré manterrà comunque una partecipazione in Mediobanca, seppur al di fuori del patto. L'uscita di Bollorè dal patto di sindacato di fatto ne anticipa lo scioglimento: la cui scadenza dell'Accoro è prevista per il 31 dicembre 2019.

Senza il gruppo francese, titolare del 7,9% del capitale, la quota vincolata non raggiunge infatti la 'soglia' minima del 25%, sotto la quale è prevista la decadenza dell'Accordo. Per stamani è in programma una riunione dei componenti del patto.

Nei giorni scorsi era uscita dal patto di sindacato Italmobiliare di Pesenti, portando la quota vincolata al 27,49 per cento.