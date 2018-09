Mondadori France, si tratta con Reworld

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Mondadori ha avviato una negoziazione in esclusiva con Reworld Media "al fine di effettuare le consuete attività finalizzate alla possibile cessione della controllata Mondadori France".

Lo afferma un comunicato della casa editrice di Segrate, che da tempo specificava che colloqui per la cessione dei periodici in Francia erano in corso solo con Reworld, nel quale si aggiunge che "eventuali sviluppi verranno comunicati in conformità ai requisiti della normativa e dei regolamenti applicabili".