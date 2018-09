Euro debole, piomba sotto 1,17 dollari

(ANSA) - ROMA, 27 SET - L'euro è in netto calo in avvio degli scambi in Europa scendendo sotto quota 1,17 sul dollaro a 1,1698. Alla vigilia il biglietto verde quotava 1,1763 mentre alla chiusura di Wall Street era arretrato a 1,1743. Contro lo yen la moneta unica passa di mano a 131,80 dollari.