Di Maio,governo non tira a campare

(ANSA) - BRUXELLES, 27 SEP - "È inutile tirare a campare come governo, io non sono uno di quelli che porterà questo governo a tirare a campare" perché "o si fanno le cose o non ne vale proprio la pena". Così il vicepremier Luigi Di Maio sulla manovra. "Non c'è in programma nessuna richiesta di dimissioni" del ministro dell'economia Giovanni Tria ha aggiunto.