Borse Europa in calo, Milano maglia nera

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Borse europee in calo, in scia a quelle asiatiche, dopo il rialzo dei tassi da parte della Fed e senza spiragli di tregua nella guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Piazza Affari è la peggiore e cede l'1,8%, in attesa della nota di aggiornamento al Def. Male anche Madrid, che perde l'1%, seguita da Francoforte, in discesa dello 0,7%, e Parigi, in ribasso dello 0,4%. Piatta Londra. Il comparto che nel Vecchio continente risulta più appesantito è quello bancario (-1,3%), con molti istituti italiane nei posti di coda: Banco (-4%), Ubi (-4,5%), Intesa (-3,7%), Unicredit (-3,7%). Lo spread Btp-bund è a 248 punti base, dai 233 di ieri, con un rendimento del decennale italiano tornato a un passo dalla soglia di guardia del 3%, al 2,97%.