Borsa: Milano cede l'1,6% con banche

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Piazza Affari ancora sotto pressione, nel giorno in cui è attesa la pubblicazione della nota di aggiornamento al Def. Il Ftse Mib cede l'1,6%, peggior listino di un'Europa comunque in rosso: solo Londra viaggia sulla parità. Lo spread è a 244 punti (rendimento Btp a 2,9%), dopo aver toccato i 250 punti. Il settore più sotto pressione è quello delle banche, con Ubi che cede il 3,6%, Intesa il 3,2%, Mps il 3,1%, Unicredit il 3,4%, Carige il 2,7%, Banco Bpm il 2,7%, Bper il 2,6%. Nel giorno in cui Bollorè ha annunciato l'addio al patto di sindacato, il titolo di Mediobanca perde l'1,8%. L'euro è stabile a 1,17 dollari.