Borsa: Europa tiene dopo Usa, giù Milano

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Mercati finanziari del Vecchio continente leggermente positivi dopo la raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti e l'avvio di Wall street: Londra e Francoforte guadagnano lo 0,3%, Parigi lo 0,2%. Madrid (-0,2%) e soprattutto Milano (Ftse Mib -0,9%) sono più pesanti, con Piazza Affari che paga in particolare il ritorno della tensione sui titoli di Stato italiani.

A Milano sono quindi le banche a registrare i cali più importanti: Carige cede il 2,7%, Ubi il 2,3%, Unicredit il 2,2%, Intesa quasi due punti percentuali. Mediobanca perde l'1,3% dopo l'annuncio dell'uscita di Bolloré dal patto, Generali è calma in ribasso dello 0,6%. Sempre positive Luxottica (+1% in attesa del closing della fusione con Essilor), Mediaset e Unipol che crescono di un punto e mezzo percentuale. Fuori dal listino principale in calo Mondadori (-2%) dopo l'avvio della cessione di Panorama, crollano Safilo (-18%) che ha annunciato un aumento di capitale da 150 milioni e Stefanel (-14%), che ha rinviato la semestrale.