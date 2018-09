Borsa: Europa apre in rosso

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Apertura in rosso per le principali Borse europee. Milano è la peggiore ed ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,66% a 21.503 punti, seguita da Francoforte, in perdita dello 0,46% a 12.329 punti. Male anche Parigi (-0,23% a 5.500 punti) e Londra che, dopo i primi scambi, cede lo 0,2 a 7.497 punti.