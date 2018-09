Borsa, Asia in calo dopo tassi Fed

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Mercati asiatici in rosso dopo che la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse, per la terza volta quest'anno. Pesa anche la tensione commerciale fra Stati Uniti e Cina, che non dà segni di distensione. La Borsa di Tokyo ha perso lo 0,99%. Sul fronte dei cambi lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro a un livello di 112,60, e sull'euro a 131,70. Sotto pressione le Piazze cinesi, con Shenzhen che cala dello 0,83% e Shanghai dello 0,36%. Male anche Hong Kong, in discesa dello 0,3%. In calo pure Sidney (-0,13%). Sale, invece, Seul, che guadagna lo 0,7%. I futures indicano aperture in rosso sia per Wall Street sia per i mercati europei. Fra i dati attesi, la diffusione del Bollettino economico della Bce, gli indici italiani della fiducia dei consumatori a settembre e l'indice dei prezzi alla produzione ad agosto, le richieste settimanali dei sussidi disoccupazione negli Stati Uniti e la stima del Pil americano nel secondo trimestre. Atteso anche l'intervento del presidente della Bce Mario Draghi.