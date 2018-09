Bce: spread mosso da incertezza politica

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Dalla riunione della Bce lo scorso giugno, "i differenziali sui titoli di Stato hanno mostrato un certo livello di volatilità, in un contesto caratterizzato dal perdurare dell'incertezza politica in Italia". Lo scrive la Banca centrale europea nel bollettino economico, notando specificatamente che "i differenziali delle obbligazioni sovrane italiane sono cresciuti in un contesto di rinnovate tensioni sul mercato" e che anche i bond di altri Paesi ne hanno risentito, "sebbene con intensità variabile".