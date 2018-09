Zalando ha 10 anni e 15.000 dipendenti

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Dieci anni fa, in un appartamento di Berlino, nasceva Zalando. Dopo aver tentato di lanciare un social network per universitari in Sud America i fondatori - Robert Gentz e David Schneider - decisero di buttarsi in una nuova avventura e il 29 settembre 2008 la loro piattaforma per acquisti on-line ricevette il primo ordine. Il sito, inizialmente dedicato alle infradito, poi all'e-commerce di scarpe, oggi è una piattaforma di moda che conta oltre 24 milioni di clienti in 17 mercati e più di 15.000 dipendenti di 100 nazionalità, di cui 6.000 nella sede di Berlino. In Italia Zalando.it è sbarcato nel 2011. Nell'agosto dell'anno scorso è stato annunciato l'avvio dei lavori per la creazione di un hub logistico di Nogarole Rocca (Verona) e quest'anno l'ampliamento del magazzino di Stradella (Pavia).