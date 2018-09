Di Maio contro Moscovici, sforò il 3%

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Il commissario europeo Pierre Moscovici, che ha invitato l'Italia a mantenere il deficit sotto il 2%, "quando era ministro dell'Economia ha abbondantemente sforato il 3% violando proprio quelle stesse regole che oggi vorrebbe far rispettare. Non venga quindi a fare la morale a noi". Lo afferma su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio aggiungendo: "Stiamo lavorando per la crescita della ricchezza degli italiani e non sarà certo un euroburocrate a fermarci".