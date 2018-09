Congresso Assiom Forex a febbraio a Roma

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Il prossimo Congresso annuale dell'Assiom-Forex, il venticinquesimo, si terrà a Roma nelle date dell' 1 e 2 febbraio 2019 ai Cinecittà Studios. Main sponsor dell'evento sarà Iccrea Banca. Come di consueto, la mattina di sabato 2 febbraio sarà dedicata al primo discorso ufficiale dell'anno del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. A lavori ultimati, si terrà l'assemblea di Assiom Forex per la nomina del nuovo Consiglio e del Collegio dei Revisori, chiamato ad eleggere le cariche (presidente, vicepresidente, segretario generale, tesoriere) che guideranno l'Associazione nel prossimo triennio. "Speriamo di organizzare un congresso di successo come è stato quello di Verona. A gennaio-febbraio avremo più notizie nel percorso che faremo in questo Paese con il governo del cambiamento e vedremo i primi effetti della fine del Qe", ha sottolineato il presidente, Luigi Belluti.