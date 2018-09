Borse Europa piatte, spread a 229 punti

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Borse europee poco mosse in una seduta che guarda alle decisioni che la Fed prenderà in serata, con il probabile terzo rialzo dei tassi del 2018, mentre in Italia si attende la presentazione della nota di aggiornamento del Def da parte del governo.

Tutti i listini segnano variazioni, negative o positive, non superiori allo 0,1%. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,09%, con Tim (-2,65%) e Mediaset (-1,13%) in affanno e Carige (+2,82%), Fineco (+1,89%), Bper (+1%) e Ubi (+0,9%) in evidenza. Lo spread, dopo un avvio in lieve rialzo, torna a scendere e si posiziona sotto quota 230 punti, a 229.

Sui listini europei soffrono i titoli dell'auto (-1,2% l'indice Dj Stoxx di settore), che risentono ancora del profit warning fatto ieri da Bmw. Sul mercato dei cambi dollaro poco mosso a 1,177 sull'euro in attesa delle decisioni sui tassi Usa.

In lieve rialzo il petrolio, con il brent che resta sui massimi dal 2014.