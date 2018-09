Borse Europa chiudono rialzo, Milano no

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Chiusura in cauto rialzo per le Borse europee. Solo Milano ha terminato le contrattazioni in terreno negativo (-0,11%). Poco sopra la parità sia Londra (+0,05%) sia Francoforte (+0,09%), mentre Parigi ha guadagnato lo 0,61%. Bene Madrid (+0,33%).