Borsa: Europa apre poco mossa

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Avvio poco mosso per le Borse europee nel giorno in cui la Fed potrebbe decidere la terza stretta sui tassi del 2018. Parigi ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,07%, a 5.482 punti, Francoforte avanza dello 0,17%, a 12.395 punti, mentre Londra cede lo 0,12% a 7.498 punti.