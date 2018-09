Borsa, Asia positiva in attesa mosse Fed

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Borse asiatiche positive, con Hong Kong in spolvero dopo il rientro dalle festività (+1,7% nel finale di seduta) e Tokyo che non tiene il passo degli altri listini (-0,05%). Bene Shanghai (+1,25%) e Shenzhen (+0,9%), dopo che Msci ha annunciato che sta valutando l'aumento del peso delle azioni cinesi nei suoi indici globali, poco mossa Sydney (+0,1%), più vivace Seul (+0,68%).

L'attenzione degli investitori è rivolta alla riunione della Fed, che questa sera dovrebbe dare il via al terzo rialzo dei tassi del 2018. Il dollaro è poco mosso a 1,1766 sull'euro e i rendimenti dei Treasury, i titoli di Stato americani, si attestano al 3,09%, prossimi ai massimi degli ultimi sette anni raggiunti lo scorso maggio. Tra i dati attesi oggi ci sono quelli sulle scorte di petrolio americane, mentre il brent resta sui massimi degli ultimi 4 anni, a 81,91 dollari al barile. I future preannunciano un'apertura in lieve rialzo per le Borse europee.