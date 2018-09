Alitalia, piccolo utile in trimestre

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Il terzo trimestre che si sta concludendo è stato un buon periodo per Alitalia. E' il primo trimestre in cui Alitalia dovrebbe chiudere con un piccolissimo utile". Lo ha detto il commissario di Alitalia Luigi Gubitosi in audizione alla commissione Trasporti della Camera sulla situazione economico-finanziaria della compagnia. "Era tanto tempo che non succedeva. E' il miglior trimestre dell'anno" in utile, ha aggiunto Gubitosi.