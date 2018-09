Spread in calo, si guarda a Manovra

Apertura in deciso calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale scende a 235 punti contro i 244 toccati ieri, lunedì, alla chiusura. Il rendimento del decennale segna il 2,89%. I mercati guardano alle trattative in corso dentro la maggioranza di governo per definire il livello di deficit nella Manovra di bilancio che potrebbe comunque attestarsi sotto la soglia del 2%.