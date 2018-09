Spread Btp scende ancora a 230 punti

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Scende ancora lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna ora 230 punti dopo aver aperto a 235, in netto ribasso rispetto ai 244 della vigilia. Il rendimento del decennale è al 2,83%. I mercati guardano alle trattative, in seno alla maggioranza, per fissare il livello di deficit nella legge di bilancio sotto la soglia psicologica del 2%.