Nel 2019 più spot su web che in Tv

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Per la prima volta, nel 2019 in Italia si spederà più per la pubblicità su internet che per quella in Tv: la prima salirà del 10,3% toccando i 3,286 miliardi di euro, mentre la seconda aumenterà dell'1,9% arrivando a 3,228 miliardi di euro. E' quanto emerge da un rapporto di Pwc. Nel 2022 il comparto italiano Entertainment & Media raggiungerà i 41 miliardi di euro di ricavi, rispetto ai 32,8 miliardi del 2017. Tengono - e anzi salgono - i libri: per questo settore, la spesa degli italiani nel 2017 è stata di 2,130 miliardi di euro, mentre la stima per il 2022 è di 2,159 miliardi. Un rialzo sostanzioso è atteso nel settore 'audio' (musica, radio e podcast), ritenuto più facilmente fruibile nella modalità mobile, che è in grande sviluppo: la spesa dei clienti, che nel 2017 è stata di 809 milioni, nel 2022 sarà di oltre un miliardo. Tv e Internet resteranno le regine dei ricavi, incidendo per il 69,5% del mercato nel 2022. Per la carta stampata i ricavi caleranno dagli 1,6 miliardi del 2017 a 1,3 del 2022.