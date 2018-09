Manovra: allo studio taglio delle accise della benzina per 250-300 mln

Un primo segnale sui prezzi dei carburanti, con un taglio delle accise da circa 250-300 milioni. E' una delle misure del 'pacchetto fiscale' proposto dalla Lega per la prossima manovra. Secondo fonti al lavoro sul dossier le risorse sarebbero reperite grazie all'extragettito dell'Iva sui carburanti, ottenuto nel corso dell'anno.

Ipotesi reddito cittadinanza con Isee - Il reddito di cittadinanza "potrebbe essere legato all'Isee o potrebbe essere un incentivo all'occupazione". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Matteo Guidesi, ad Agorà su Raitre. "E' in linea con il contratto di governo", ha aggiunto rispondendo alla domanda se la Lega fosse d'accordo con tale impostazione.

Di Maio: certa pensione di cittadinanza minima a 780 euro - "Il superamento della legge Fornero è certo, come è certa l'introduzione della pensione di cittadinanza che aumenta la pensione minima a 780 euro". E' quanto afferma il vice premier Luigi Di Maio in un post su Instagram sul quale critica l'ex ministro Elsa Fornero. "La Fornero ha ancora il coraggio di parlare per dire che non si può abbassare l'età pensionabile come invece vogliamo fare con la Manovra del Popolo - afferma - Lei che ha sulla coscienza milioni di italiani e che con la sua riforma lacrime e sangue ha creato i poveri di oggi". Per Di Maio "la Fornero, Monti, Letta, Renzi sono solo un brutto ricordo". "Loro - scrive nel post - hanno causato lacrime e sangue per i comuni cittadini, ma hanno lasciato i vitalizi e le pensioni d'oro per i privilegiati. Con la Manovra del Popolo faremo esattamente il contrario. Aiutiamo i deboli e eliminiamo i privilegi dei potenti".