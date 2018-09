Leonardo, elicotteri a Us Air Fore

Scambi in rialzo intorno al +3,7% a 10,85 euro per azione, per le azioni Leonardo nei primi scambi a Piazza Affari. La società ha annunciato nella notte che la Us Air Force ha scelto l'elicottero Mh-139, basato sul 'bestseller' di Leonardo Aw139, ed offerto da Boeing come prime contractor, per la sostituzione della flotta di elicotteri Bell Uh-1N famosi come gli elicotteri "Huey", una icona americana per l'ampio impiego durante la guerra del Vietnam. Il programma ha il valore di circa 2,4 miliardi di dollari e comprende fino ad 84 elicotteri, sistemi di addestramento e equipaggiamenti. "La scelta dell'MH-139 riconosce inoltre in Leonardo - spiega l'ad Alessandro Profumo - un partner forte, affidabile e in grado di assicurare un contributo industriale solido e costante negli USA dove abbiamo diverse attività produttive".