Leonardo con Boeing, elicotteri a USAF

(ANSA) - WASHINGTON, 25 SET - La U.S. Air Force (USAF) ha scelto l'elicottero MH-139, basato sull'AW139 di Leonardo e offerto da Boeing in qualità di prime contractor, per la sostituzione della flotta di UH-1N "Huey". Il programma ha un valore di circa 2,4 miliardi di dollari e comprende fino a 84 elicotteri, sistemi di addestramento e il relativo equipaggiamento per il supporto logistico.

Gli elicotteri saranno destinati alla protezione delle basi dei missili balistici intercontinentali e al trasporto di personale governativo e delle forze speciali, con l'ingresso in servizio dei primi elicotteri atteso a partire dal 2021. "Questo straordinario risultato è per noi motivo di grande orgoglio. Clienti di primaria importanza continuano a fare affidamento su Leonardo, perché capace di rispondere ai loro più esigenti requisiti" afferma l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo.