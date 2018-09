Inail,pià infortuni mortali, pesa Genova

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Il crollo del Ponte di Genova e i decessi di braccianti stranieri in Puglia nel mese di agosto provocano un aumento degli infortuni mortali sul lavoro nei primi 8 mesi del'anno. Secondo l'Inail ad agosto si è contato lo stesso numero di vittime (34) in incidenti plurimi dell'intero periodo gennaio-agosto 2017. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate nei primi otto mesi del 2018 sono state 713, 31 in più rispetto alle 682 dell'analogo periodo del 2017 (+4,5%). Nel solo agosto sono state 92 contro 51 dello stesso mese del 2017.