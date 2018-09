Dl Genova: Mef,versione molto incompleta

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "A volte le carenze riguardano parti limitate di un provvedimento che si risolvono un maniera più semplice. In questo caso il decreto legge è giunto agli uffici del Mef in una versione molto incompleta". E' quanto affermano fonti del ministero dell'Economia e Finanze in relazione all'esame da parte della Ragioneria, affermando che "la Ragioneria Generale dello Stato sta lavorando per far sì che il decreto 'vada in porto' non certo per bloccarlo".