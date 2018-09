Dazi:Cina, unica scelta contrattacco Usa

(ANSA) - PECHINO, 25 SET - La Cina non ha altra scelta che contrattaccare di fronte ai dazi Usa sull'import di beni "made in China": Wang Shouwen, vice ministro del Commercio e vice rappresentante sul Commercio internazionale, ha assicurato che l'export americano sarà colpito e che un ritorno al tavolo negoziale "dipende solo dagli Stati Uniti". Wang è uno dei sette funzionari governativi schierati oggi per commentare il "libro bianco sui fatti e la posizione della Cina sugli attriti commerciali tra Cina e Usa", diffuso ieri.