(ANSA) - ROMA, 25 SET - Euro poco mosso all'avvio dei mercati. La moneta unica scambia a 1,175 dollari (+0,06%). In Asia lo yen cede e finisce ai minimi dei due mesi rispetto al biglietto verde a quota 112,98, per poi recuperare qualche posizione a 112,8. Rispetto all'euro è in calo a 132,5