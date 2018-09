Borsa: Shanghai apre a -0,80%

(ANSA) - PECHINO, 25 SET - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo all'indomani al ritorno agli scambi dopo il weekend lungo per la festività dell'Equinozio d'autunno: le incertezze sullo scontro commerciale tra Usa e Cina, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo ciclo di dazi reciproci, pesano sull'indice Composite di Shanghai che apre la seduta in calo dello 0,80%, a 2.775,07 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,74%, a quota 1.434,45.