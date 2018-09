Borsa Milano ok con Leonardo, fiacca Tim

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Primi scambi in territorio positivo per Piazza Affari spinta dall'affievolirsi della tensione sui titoli di Stato italiani e dalla buona corrente di acquisti su Leonardo (+3,5%) dopo la commessa con Boeing elicotteri all'aereonautica degli Stati Uniti: l'indice Ftse Mib sale dello 0,4%, con Tim in leggero calo in avvio (-0,3%) dopo il Cda di ieri.

Tra i titoli principali bene anche Fca, che cresce di un punto percentuale e calme le banche. Carige, sempre molto volatile, recupera il 2% a 0,0077 euro dopo lo scivolone di della vigilia.