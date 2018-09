Borsa: Asia incerta, Cina debole

(ANSA) - MILANO, 25 SET - I mercati asiatici e dell'area del Pacifico chiudono la loro giornata senza una direzione precisa, con qualche Borsa (Hong Kong e Seul) chiusa per festività.

I listini cinesi sono deboli sulle incertezze del commercio mondiale (Shanghai e Shenzhen nel finale di seduta cedono lo 0,7%) mentre Tokyo ha chiuso con l'indice Nikkei 225 in rialzo dello 0,29%.

Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, ha concluso piatta, mentre qualche acquisto si registra sulla Borsa di Singapore, in aumento nel finale dello 0,6%.

Piatti i futures sull'avvio dei mercati finanziari europei.