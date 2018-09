Versace va a Michael Kors

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Versace va agli americani di Michael Kors. Accordo fatto tra la casa di moda italiana e il gruppo Usa che rileverà il controllo della società fondata Gianni Versace. Le parti stanno firmando i documenti dell'intesa. E' atteso un comunicato.

Il marchio sarebbe stato valutato circa 2 miliardi di dollari.

La famiglia Versace, che oggi ha l'80% della società, manterrebbe un ruolo in azienda, a fronte di una uscita del fondo Blackstone (dal 2014 ha il 20% del capitale). Versace, contattata, "non può confermare nulla". Michael Kors a Wall Street ha aperto in perdita, fino al -7,4%, mentre indiscrezioni di stampa davano per raggiunto l'accordo.