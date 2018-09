Tim:in corso Cda su Nextel,Persidera, 5G

(ANSA) - ROMA, 24 SET - E' in corso il cda di Tim nella sede romana della società. Al tavolo l'amministratore delegato Amos Genish porterà la proposta di un'offerta per il quinto operatore telefonico brasiliano Nextel e farà il punto sulle dismissioni, in particolare potrebbero esserci novità riguardo ai dossier su Persidera e Sparkle. Non dovrebbe mancare anche un aggiornamento sulla gara in corso per le frequenze 5G.