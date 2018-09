Il 48,7% imprese ha innovato in 2014-16

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Nel periodo 2014-2016, "si stima che il 48,7% delle imprese industriali e dei servizi con 10 o più addetti abbia introdotto innovazioni, una quota in aumento di 4 punti percentuali rispetto agli anni 2012-2014". Lo comunica l'Istat nel report sull'Innovazione nelle imprese aggiungendo che la propensione innovativa è "in netta ripresa" fra le piccole e medie imprese (+4,3 punti percentuali per le prime e +3,4 punti per le seconde), mentre è "in lieve calo" nelle grandi (81,8%; -1,5 punti percentuali) per effetto di un ridimensionamento nei servizi (dal 76,9% al 72,2%).

L'industria è il settore con la maggiore propensione innovativa (57,1% di imprese innovatrici), in aumento di 7 punti rispetto al triennio precedente e, in particolare, per quasi tutte le grandi imprese industriali l'innovazione si conferma un aspetto centrale delle scelte strategiche aziendali (91,8% e +1,7 punti rispetto al 2012-2014).