Commercialisti, 1 mln P. Iva ha flat tax

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Già "circa 1 milione le Partite Iva che, a legislazione vigente, si avvalgono del regime forfettario con 'flat tax' al 15%". A quantificarlo il Consiglio nazionale dei commercialisti, aggiungendo che sono "circa 593.000" quelle individuali "con fatturato fino a 65.000 euro che possono rientrare nell'ampliamento" della tassazione 'piatta' che il governo vorrebbe introdurre in Legge di Bilancio, "rispetto alle attuali soglie di fatturato che oscillano tra i 50.000 euro, per coloro che esercitano attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio e attività di alloggio e ristorazione, e i 30.000 euro per i liberi professionisti".