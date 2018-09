Borse Europa in rosso, Milano in coda

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Chiusura in rosso per le Borse europee, che scontano la crisi commerciale internazionale, con la nuova tranche di dazi americani sui prodotti cinesi. Il listino di Milano, che guarda anche all'imminente pubblicazione della nota di aggiornamento del Def, ha ceduto lo 0,91% a 21.339 punti ed è stato il peggiore del Vecchio continente. Male anche Madrid, che ceduto lo 0,8%. Cali più contenuti per Francoforte (-0,64%), Londra (-0,42%) e Parigi (-0,33%).