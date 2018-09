Francobollo per San Pio

(ANSA) - ROMA, 23 SET - L'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha presentato al presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, il francobollo commemorativo di San Pio da Pietrelcina in occasione della cerimonia commemorativa del cinquantenario della morte del Santo a San Giovanni Rotondo.

Al termine della cerimonia, il presidente del Consiglio ha apposto insieme all' Ad di Poste Italiane l'annullo speciale timbrando la cartolina postale affrancata con il francobollo dedicato a San Pio. L'annullo è disponibile anche presso l'ufficio postale di San Giovanni Rotondo.

Il francobollo, nel valore di 1,10 euro, raffigura San Pio nell'atto di sollevare il calice durante una celebrazione eucaristica. L'opera realizzata su un bozzetto di Rita Fantini è stata stampata in un milione di esemplari dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in calcografia, su carta bianca autoadesiva.ilatelia di Poste Italiane ha realizzato anche il folder filatelico che comprende francobollo e cartolina con annullo