Bri, incertezze politica peso su spread

(ANSA) - ROMA, 21 SET - L'aumento dello spread Btp-Bund e la crisi in Turchia ha colpito le banche con un effetto più forte sulle europee e, fra queste, le italiane,le francesi e le spagnole. Lo afferma la Bri secondo cui, da maggio, le quotazioni degli istituti europei hanno perso il 20% un livello ben superiore a quelle Usa, innescate "dall'aumento delle incertezze politiche in Italia". Sulle banche lo spread pesa in maniera diretta a causa dell'indebolimento del capitale per via delle perdite sul valore dei Btp e in maniera indiretta a causa di condizioni di finanziamento più difficili.

Sotto il profilo mondiale il rapporto registra un "aumento delle divergenze" fra i mercati mondiali e prevede possibili "ulteriori turbolenze" con gli Stati Uniti in crescita tumultuosa da un lato e paesi emergenti in difficoltà, specie quelli con squilibri, dall'altro e la Cina in possibile rallentamento sullo sfondo.