Tav:Toninelli,analisi termina a novembre

"La signora Bulc fa la commissaria europea, io il ministro italiano dei Trasporti che ha l'obiettivo di non far sprecare soldi pubblici al mio Paese. Lei sa benissimo che è in corso un'analisi costi-benefici ben fatta, terza e indipendente, che terminerà, mi spingo a dire, a novembre". A dirlo, a margine di una visita a Torino, il ministro Danilo Toninelli. "I dati dovranno essere analizzati per trovare la soluzione migliore, che può essere di tutti i tipi, ma dalla parte degli interessi dei cittadini".