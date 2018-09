Cambi: euro stabile a 1,178

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Euro stabile in avvio dei mercati. La moneta unica è scambiata a 1,178 dollari (+0,03%). In Asia lo yen è debole a 112,7 (-0,2%) mentre sale il dollaro di Hong Kong (+0,4%) a 7,8109 in vista dei rialzi dei tassi della Fed Usa.