Borsa: Asia in rialzo, Boj taglia bond

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Nuova seduta in rialzo per le Borse asiatiche che si apprestano ad archiviare le due migliori settimane dallo scorso febbraio. Aiuta i listini l'allentarsi dei timori sulla guerra commerciale dopo che i buoni dati sull'export di Giappone e Corea dimostrano che per ora la politica di Trump non sta frenando il commercio mondiale.

Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,82%, Sydney dello 0,41%, Seul dello 0,42% mentre, sul finale di seduta, Hong Kong sale dell'1,16%, Shanghai dell'1,72% e Shenzhen dell'1,37%. Le Borse reggono anche alla ritirata delle banche centrali dalle politiche espansive, con la Boj che ha tagliato i suoi acquisti di bond a lunga scadenza da 60 a 50 miliardi di yen e il dollaro di Hong Kong salito ai massimi dal 2003 sulla prospettiva di un rialzo dei tassi. Sul mercato sale l'appetito per asset rischiosi, con Goldman Sachs che sta comprando bond turchi e argentini. In Europa e negli Usa sono attesi in giornata i dati Markit pmi sia nel settore manifatturiero che dei servizi.