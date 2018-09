Carige: Malacalza, via senza maggioranza

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - "Se quest'assemblea ci darà una maggioranza sufficientemente solida governeremo, altrimenti ce ne andremo e lasceremo che saranno altri a governare ma ovviamente manterremo la nostra attenzione". Lo ha detto Francesco Gatti, rappresentante di Malacalza Investimenti. Per i Malacalza Carige "non è mai stato un puro investimento finanziario, un investimento mordi e fuggi" ma "un progetto di rilancio solido, stabile e ricorrente, di lungo termine" per ridare una banca "ripulita" alla Liguria e all'Italia.

Malacalza Investimenti ha chiesto al presidente dell'assemblea della banca, Giulio Gallazzi, di fare accertamenti sulle quote detenute da tre fondi e depositate in assemblea che potrebbero essere riconducibili alla galassia di Raffaele Mincione.