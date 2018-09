Borsa:Milano chiude in rialzo,giù banche

(ANSA) - MILANO, 20 SET - La Borsa di Milano (+0,5%) archivia la seduta in rialzo, in linea con gli altri listini europei spinti dall'andamento positivo di Wall Street. A Piazza Affari deboli le banche mentre avanza il comparto dell'auto. Tornano le tensioni sui titoli di stato con lo spread tra Btp e Bund a 241 punti base ed il rendimento del decennale italiano al 2,88%.

Chiude pesante Carige (-4,5%), nel giorno dell'assemblea durante la quale ha ottenuto la maggioranza per il nuovo cda. In calo anche le altre banche con Ubi (-2,4%), Mps (-1,8%), Mediobanca (-1,4%), Fineco (-1%) e Bper (-0,9%). In controtendenza Unicredit e Banca Generali (+1%) e Banco Bpm (+0,6%).

Seduta positiva per Stm (+3,5%) e per i titoli legati al petrolio dove svettano Italgas e Snam (+2,1%) ed Eni (+0,6%). In calo Saipem (+1,7%) e Tenaris (-0,6%). In positivo anche il comparto delle auto dove si mette in mostra Fca (+1,5%), Exor (+0,7%), Ferrari e Brembo (+0,6%) e Cnh (+0,1%).