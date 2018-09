Borsa: Europa sale, a Milano bene Carige

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Borse europee in crescita con Milano (+0,7%) seconda solo a Madrid (+0,86%). Bene anche Parigi (+0,6%), Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,2%). Nonostante i timori per l'ondata di dazi fra Stati Uniti e Cina, che entrerà in vigore lunedì, sui mercati del Vecchio continente prevalgono gli acquisti, che riguardano soprattutto il settore finanza (+0,95%), a sua volta spinto dalle banche (+1,3%). A Milano, il comparto guadagna lo 0,9%, malgrado gli istituti di credito procedano in ordine sparso. Carige sale del 3,4%, mentre è in corso l'assemblea sul nuovo cda, e Unicredit guadagna l'1,6%, nel giorno del board. Male Mps (-1,4%), Mediobanca (-0,75% con il cda in giornata), Ubi (-0,7%) e Fineco (-0,48%). All'indomani della sentenza milanese sul 'caso Algeria', Saipem è piatta ed Eni sale dello 0,3%. Crescono anche St (+2,87%) e Cnh (+2%).

Continua la corsa di Astaldi (+10%), dopo la cessione della quota nell'Ospedale di Mestre. Bene la Juventus (+3,9%), dopo la vittoria sul Valencia in Champions League.