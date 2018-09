Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Le Borse europee chiudono in rialzo spinte dall'andamento positivo di Wall Street. Gli investitori sembrano aver archiviato i timori per le tensioni commerciali dopo la nuova ondata di dazi statunitensi per la Cina. Sul fronte valutario l'euro si attesta a 1,1742 sul dollaro a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. In positivo Parigi (+1,07%), Madrid (+1,03%), Francoforte (+0,88%) e Londra (+0,49%).